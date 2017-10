Altensteig (Württ.) Entwurf stößt auf Zustimmung

Die Friedrich-Boysen-Realschule leidet unter Raumnot. Vier Klassen werden zurzeit in Containern unterrichtet, zwei haben keinen festen Platz. Eine von der Stadt und der Schulleitung durchgeführte Bedarfsanalyse hat ergeben, dass insgesamt 510 Quadratmeter fehlen – 360 für den Unterricht und 150 für die Verwaltung und den Informationsbereich. Auf die Werkrealschule nebenan könne man nach 44 Neuanmeldungen in die fünfte Klasse nicht zurückgreifen, erklärte Bürgermeister Gerhard Feeß in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses.

Mit der Planung der Erweiterung wurde Architekt Michael Pfeifle beauftragt, der einen Entwurf vorlegte, der auf allgemeine Zustimmung stieß. Das Schulgebäude vor der Biegung des Finkenwegs erhält einen zweistöckigen Anbau. Im Erdgeschoss werden das Rektorat und das Sekretariat vergrößert. Außerdem erhält der Konrektor ein neues Büro. Im Obergeschoss wird ein breiteres Lehrerzimmer für derzeit 47 Pädagogen eingerichtet

Im geplanten Neubau auf dem Wiesenstück unterhalb des Hartplatzes werden auf zwei Stockwerken vier Klassenzimmer eingebaut – zwei sind durch eine mobile Wand getrennt. Schiebt man diese auf, kann der Raum für Veranstaltungen genutzt werden. Weil ein Aufzug aus Kostengründen wegfällt, will man die geforderte Barrierefreiheit zum Obergeschoss durch einen Steg vom Hartplatz aus herstellen.