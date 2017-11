Altensteig (Württ.) Ensemble bietet einen Ohrenschmaus

Wenn auch die Besucherzahl übersichtlich war und der Verfechter der Meisterkonzerte, Christian Heieck, die Anwesenden mit "Ich hätte gerne ein bisschen mehr von Ihnen gehabt" begrüßte, erwies sich das Konzert als ein mit Publikumskomplimenten überschütteter Volltreffer.

Die Musiker danken mit Zugaben für den Beifall

Der seit 1999 in Deutschland ansässige Phoenix-Leader und Bass-Sänger Joel Frederiksen mit dänischen und amerikanischen Wurzeln gastiert erfolgreich auf vielen Opernbühnen, seine Vorliebe gilt aber der Musik der Renaissance und des Frühbarock. Gleichzeitig schwärmt er für die melancholischen Songs des mit 26 Jahren verstorbenen britischen Songwriter und Gitarristen Nick Drake, insbesondere für sein in nur zwei Nächten komponiertes Album "Pink Moon". Die beiden zeitlich und stilistisch um immerhin rund 400 Jahre von einander entfernten Musikrichtungen inspirierten Frederiksen, sie in eine symbiotische Einheit über alle Grenzen hinweg zu verschmelzen. So ist "Requiem for a Pink Moon" entstanden, eine Hommage an einen Musiker sowie an altenglische und neuamerikanische Musik. Durch die gregorianischen Gesänge mit kontrapunktischen Ergänzungen bekamen die schwebenden Konturen der Totenmesse einen archaisch wirkenden Umriss.