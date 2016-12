Altensteig (Württ.) Engagiertes Trainingzaht sich aus

Das engagierte Training der Jugendlichen zahlte sich auch in guten Einzelergebnissen aus. So qualifizierten sich Nico Kammel, Marco Kübler, Jonathan Scheihing und Kevin Maurer über vordere Plätze in der Cup-Gesamtwertung für den Württembergischen Endlauf. Auch im Automobilslalom, dem sogenannten ADAC-Youngster-Cup, erreichten Jonathan Scheihing und Kevin Maurer den Württembergischen Endlauf. Kevin hatte sich außerdem durchs seinen hervorragenden dritten Rang im Gesamtklassement für die beiden Bundesendläufe im Jugend-Autoslalom qualifiziert: Den Youngster-Cup-Endlauf des ADAC und die Deutsche Junioren-Slalommeisterschaft des dmsj. In beiden Wettbewerben beendete er den Vergleich mit den besten deutschen Slalomfahrern im vorderen Mittelfeld. Und unter den Lkw-Geschicklichkeitsfahrern gab es mit Fritz Graf und Karlheinz Joos zwei MSC-Starter, die sich für die "DM dahoim" qualifizierten konnten.

International vertrat das Truckracing-Team Hahn die Farben des MSC auf den Grand-Prix-Strecken in Europa – und dies mit so großem Erfolg, dass Jochen Hahn seinen vierten Europameistertitel feiern durfte.

Die Clubmeisterschaft in der Lkw-Geschicklichkeit gewann Karlheinz Joos vor Fritz Graf und Georg Schleeh. Bei den Autoslalom-Youngstern wurde Kevin Maurer Clubmeister, den zweiten Platz errang Jonathan Scheihing vor Christine Reichhuber und Timo Wunderlich. Auch in der Rangliste der Kartfahrer landete Kevin Maurer ganz oben auf dem Treppchen, gefolgt von Nico Kammel und Marco Kübler. Mit knappem Rückstand wurde Jonathan Scheihing Vierter, der seinerseits mit nur einem Punkt Vorsprung Andrei Iagaru auf den 5. Rang verwiesen hatte. Auf den weiteren Plätzen folgten Ciprian Iagaru, Julien Frey, Joschua Schlagenhauf, Lars Kruschinski und Tara Schlagenhauf.

Frederik und Viviana Kluge sammelten erste Rennerfahrungen beim Heimrennen und werden nächste Saison in die Meisterschaft eingreifen. Aktivster Motorsportler des MSC Altensteig war Kevin Maurer mit insgesamt 23 Rennen, er war bei zwölf Kartslaloms und elf Autoslaloms am Start. Alle aktiven Fahrer erhielten in Anerkennung ihres Einsatzes einen Pokal, dessen Größe in Relation zu den erreichten Erfolgen stand.

Abschließend dankte der Trainer allen Helfern und Förderern des Vereins. Mit einer Tanzrunde begann sodann der gesellige Teil des Abends.