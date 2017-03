Altensteig (Württ.) Ende des Jahres soll Gerätehaus stehen

Gedanklich war Feeß bereits beim Bau des nächsten Gerätehauses. Die Sanierung des Mehrzweckgebäudes in Walddorf, in dem die Feuerwehrabteilung untergebracht ist, "rentiert sich nicht mehr". Das Magazin in Wart könnte als Vorbild dienen.

Gefreut hat sich der Bürgermeister, dass die Feuerwehr die komplette Planung des Gebäudes übernimmt und die 29 Mitglieder der Abteilung Wart bei der Ausführung kräftig mit anpacken wollen.

Die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu engagieren, findet der stellvertretende Kreisbrandmeister und Kommandant der Feuerwehr Haiterbach, Volker Renz, lobenswert. Ortsvorsteher Martin Buchthal hatte im Archiv geblättert. Das jetzige Gerätehaus sei 1954 aus Anlass des 80-jährigen Bestehens der Feuerwehr Wart mit einer Großübung eingeweiht und das Wasser vom Waldschwimmbad hochgepumpt worden.

Für das neue, 300 000 Euro teure Feuerwehrfahrzeuges LF 10-10 sei inzwischen der Zuschussantrag gestellt worden, teilte Kommandant Theurer mit.