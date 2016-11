Altensteig (Württ.) Lothar Volz eröffnet Eiscafé im März

Das frühere Hotel Lenk wurde Anfang 2000 verkauft und durch einen Neubau ersetzt. Vermietet wurden die Räumlichkeiten an die Bäckerei-Konditorei Haag und an den Betreiber einer italienischen Pizzeria. Als dort die Umsätze stark zurückgingen, wurde das Restaurant nach vier Jahren geschlossen und stand seitdem – trotz mehrerer Versuche, einen neuen Mieter zu finden – leer. Als später auch Haag seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen konnte, "habe ich die Bäckerei 2013 aus der Insovenz herausgekauft", äußert sich Volz im Gespräch mit unserer Zeitung. Seine GmbH – er ist Geschäftsführender Gesellschafter – besitzt Filialen in Bad Wildbad, Enzklösterle, Besenfeld, Neuweiler und Altensteig. Laut Mietvertrag "musste ich hier auch die frühere Pizzeria übernehmen". Er habe sich mit Eigentümer Gerhard Gauß zusammengesetzt und eine einvernehmliche Lösung erzielt.

Die Idee, ein Eiscafé in Altensteig einzurichten, sei ihm gekommen, als er in Straubenhardt mitbekommen habe, dass der Inhaber der "Eisblume", Thorsten Moorhouse, nach einem geeigneten Objekt Ausschau hält, um sich zu vergrößern. Man einigte sich darauf, dass von dort ab März 2017 in einem Kühlwagen jeden Tag frisches Eis – insgesamt werden 120 Sorten angeboten – nach Altensteig transportiert wird.

"Eisblume" liefert täglich frische Ware