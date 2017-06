Altensteig (Württ.) Eine Schatzkiste für Schmuck und Matchbox-Autos

Bevor der Heimweg angetreten wurde, ließen sich die Aktivisten den von Elternbeiräten selbstgebackenen Kuchen und diverse Getränke schmecken.

Was die Kinder in den Schatzkisten aufbewahren? Einige hatten schon konkrete Vorstellungen:

Wiederholung der Bastelaktion möglich

Mädchen bevorzugt Schmuck und Jungs überwiegend Matchbox-Autos. Brigitte Loyal – die die Vorschuleinrichtung in der Altensteiger Oberstadt seit 2001 leitet – kann sich gut vorstellen dass die Bastelaktion im nächsten Jahr seine Fortsetzung findet.

Den Kindergarten in der Welkerstraße 6 besuchen zurzeit 93 Mädchen und Jungen, aufgeteilt in vier Gruppen. Betreut und gefördert werden sie von 15 Erzieherinnen und Integrationskräften in Voll- und Teilzeit.