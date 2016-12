Altensteig (Württ.) Ein Krankenwagen für Griechenland

Daher hatte er sich an den CDU-Bundestagsabgeordneten Hans-Joachim Fuchtel gewendet. Er fungiert auch als Beauftragter der Bundeskanzlerin für die Deutsch-Griechische Versammlung (DGV). Er organisierte den Kontakt nach Delta, wo dringend Bedarf an einem KTW bestand.

Hans Wurster und DRK-Mitglied Uwe Grimm steuerten den KTW nun in zwei Tagen in die 1860 Kilometer entfernte griechische Stadt. Die Route führte über Österreich, Slowenien, Kroatien, Serbien und Mazedonien und dauerte fast 28 Stunden. Besonders aufwendig waren die Grenzübertritte in die Nicht-EU-Staaten und zurück in die EU nach Griechenland.

Unter Anwesenheit des Bürgermeisters von Delta, Efthymios Fotopoulos, haben die zwei Altensteiger den KTW übergeben. Ihre Einweisung wurde von den Mitgliedern des Gemeinderats, Mitarbeitern des örtlichen Rathauses, Bürgern und der Presse mit Interesse verfolgt.