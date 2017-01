Altensteig (Württ.) Ein Foto verstärkt die Betroffenheit

Altensteig. "In einer Zeit, in der Hautfarbe und Rasse plötzlich wieder zu gesellschaftlich relevanten Merkmalen werden, ist es dringend geboten, an das große Unrecht zu erinnern, das den Juden im Dritten Reich widerfahren ist." Mit der Anspielung auf tagesaktuelle gesellschaftliche Entwicklungen eröffnete JMS-Geschäftsführer Benjamin Finis die Ausstellung "War da was bei uns?", die noch bis zum 12. Februar in den Räumen des Jugend-, Missions- und Sozialwerks Altensteig in der Bahnhofstraße 45 zu sehen ist. "Egal wer am Ende davon betroffen ist: Ausgrenzung und Verfolgung von Minderheiten darf in unserer Gesellschaft keinen Platz und keine Akzeptanz finden."