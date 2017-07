Altensteig (Württ.) Ehrengäste musizieren mit Kindern

Altensteig. "Musik weckt Emotionen und lässt Bilder in uns entstehen, Musik verbindet Menschen und Völker, Musik macht schlau": Beim Festakt gab es viele solcher Gunstbezeugungen im Kontext zum runden Geburtstag einer Einrichtung, die am 1. Oktober 1967 gegründet wurde. Ihren Platz hat die Musikschule im Unteren Schulhaus neben dem Rathaus. Viele Jahre wurde dort in alten Klassenzimmern unterrichtet, bevor man das Gebäude 1980 für eine Million Mark saniert und modernisiert hat.

An der Stirnseite des Bürgerhauses fiel der Blick unwillkürlich auf eine große Leinwand mit Kleinkindern mit einem Instrument in der Hand. An ihren Gesichtern und auf großen Lettern konnte man ablesen, was sich der Jubilar seit einem halben Jahrhundert auf die Fahnen geschrieben hat: "Lernen mit Spaß und Leidenschaft".

Der Spaß sollte auch an diesem Abend nicht zu kurz kommen, als beim Programmpunkt Musikalische Früherziehung Mädchen und Jungen auf der Bühne standen und hinter ihnen der stellvertretende Vorsitzende des Musikschulverbandes Baden-Württemberg, Friedrich-Koh Dolge, die Landtagsabgeordneten Thomas Blenke und Klaus Dürr sowie Bürgermeister Gerhard Feeß mit Triangel, Shaker, Trommel und anderen Klanggebern, um die über 400 Zuschauer auf originelle Weise musikalisch und beweglich zu begrüßen.