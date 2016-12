Altensteig (Württ.) Egenhauser Straße wieder befahrbar

Altensteig. Dass die Deckschicht aus Witterungsgründen noch nicht aufgebracht wurde, weil das Thermometer während der Bauarbeiten durchgehend mindestens fünf Grad über Null anzeigen müsse, ist für den städtischen Tiefbau-Bereichsleiter Dirk Greiser kein Hinderungsgrund: "Entscheidend ist die Asphalt-Tragschicht."

Die Komplettsanierung der Egenhauser Straße vom Postplatz bis zur Ortsumfahrung auf einer Länge von 550 Metern gilt als Einstieg in den Altensteiger Stadtentwicklungsprozess. Die Fahrbahnbreite beträgt jetzt nur noch 5,50 Meter. Dafür wurden auf beiden Seiten gepflasterte Gehwege mit einer Breite von maximal 2,50 Metern angelegt. Später könnte talseitig eine kleine Baumallee angelegt werden.

Am Bauvorhaben sind nach der Umwidmung von der Kreis- in eine Gemeindestraße das Tiefbauamt der Stadt und die Altensteiger Stadtwerke beteiligt. Verlegt wurden Gas-, Strom- und Wasserleitungen – letztere getrennt nach Schmutz- und Regenwasser – mit Anschlüssen bis zur Grundstücksgrenze der Anlieger und dem Aufgang in die Hafnersteige und zum Sankt Annaberg. Außerdem wurden Glasfaser-Leerrohre eingelegt und 16 Parkplätze angelegt.