Altensteig (Württ.) Duo knüpft an seine Erfolge an

Bei der Anmoderation von "Presence of the Lord" erzählte die charismatische Sängerin mit der voluminösen Afrofrisur, dass sie den tief gehenden Song von Eric Clapton sehr mag. "Er handelt davon, dass man seinen Platz im Leben gefunden hat, und das gefällt mir gut", stimmte sie die Gäste auf dieses Lied ein.

Egal ob Jacksons "Man in the Mirror" oder Curtis Mayfields "People get ready", Tosin & Thomas zogen das Publikum in ihren Bann, bauten einen musikalischen Spannungsbogen auf, der auch zum Mitschnippen einlud.

Seit mittlerweile fünf Jahren ist das dynamische Powerpaket als Vocal- und Guitar-Duo sehr erfolgreich auf den Bühnen in der Großregion Stuttgart unterwegs. Kennengelernt haben sich die in Wildberg aufgewachsene Anfangs-Dreißigerin mit nigerianischen Wurzeln und der rund zwei Jahrzehnte ältere Mötzinger Thomas Brenner über dessen Tochter. Sie und Tosin Borisade drückten in Nagold gemeinsam die Schulbank.

Brenner, der seit langem in mehreren Rock- und Bluesbands zu Hause ist, wollte gemeinsam mit der hervorragend ausgebildeten Soulstimme neue Wege gehen, auf denen die beiden mittlerweile ein kleiner Fanclub aus den Heimatgemeinden begleitet.

Ein Fernsehauftritt beim SWR untermauert zusätzlich den Erfolg von Tosin & Thomas. Auch in Altensteig, im Café Wohnzimmer, konnten die beiden ihren Erfolg fortsetzen und das Publikum in ihren Bann ziehen. Das Duo fand die enge, heimelige und hautnahe Atmosphäre sehr bezaubernd und auf jeden Fall für weitere Auftritte "wiederholungsverdächtig".

Zwei Stunden Programm vom Feinsten zwischen "Fifty Ways to leave your Lover" und den Zugaben am Konzertende mit "Fever" und "These are the Days" rissen das Publikum im saunaähnlich aufgeheizten "Wohnzimmer" zu lang anhaltendem und begeistertem Applaus hin