Altensteig (Württ.) Dreimal Gold in drei Wochen

In Litauen in Familien untergebracht

In Litauen waren die Choristen in Gastfamilien untergebracht, erlebten eine herzliche Gastfreundschaft und lernten die Schönheit des Landes und seine wechselvolle Geschichte kennen.

Der Höhepunkt des ersten Teils der Reise war ein Konzert im Konzertsaal Maza Gilde mitten in der wunderschönen Altstadt von Riga. Neben den Konzerten wurde intensiv für den Wettbewerb in Tampere geprobt. Die Choristen hatten zwar Wettbewerbserfahrung durch den gerade absolvierten Wettbewerb in Limburg, aber es gab ein neues Wettbewerbsprogramm und einige jüngere Chormitglieder mussten neu in den Chorklang integriert werden.

Gleich am Tag nach der Ankunft in Finnland fand der Wettbewerb im Konzertsaal in Tampere statt, der bekannt ist für seine fantastische Akustik. Die Altensteiger wuchsen bei ihrem Auftritt über sich hinaus und konnten danach entspannt den Beiträgen der anderen Chöre zuhören.

Die skandinavischen Chöre sind bekannt für ihr hohes sängerisches Niveau in puncto Klang und Intonation, und es war interessant, diese Chorkultur zu erleben.

Die Veranstalter machten es spannend und verkündeten das Ergebnis der Jurybewertung erst am Ende des Galakonzertes. Als die Jugendlichen erfuhren, dass sie zu den 13 Chören gehörten, die für dieses Schlusskonzert ausgewählt wurden, ahnten sie, dass sie einen der vorderen Plätze belegt hatten. Am Ende bekamen fünf der 54 teilnehmenden Chöre gleichrangig die höchste Bewertung in Gold verbunden mit einem Geldpreis. Als der Name "Christophorus-Kantorei" fiel und Chorleiter Michael Nonnenmann auf die Bühne gebeten wurde, füllten die Altensteiger den riesigen Konzertsaal mit ihrem Jubel.

Tags darauf wirkte die Christophorus-Kantorei in einem Konzert mit vier Jugendchören in der berühmten Felsenkirche in Helsinki mit: Drei Gold-Preisträger von Tampere und der Kammerchor des Sibelius-Musikgymnasiums Helsinki sangen die Highlights ihres Programmes – ein Feuerwerk der Chormusik. Nach dem Konzert kam es zu intensiven Begegnungen unter den Jugendlichen und schnell wurden neue Chorfreundschaften geschlossen.

Auf der langen Rückreise auf der Fähre konnten sich die Choristen an Deck und in der finnischen Sauna mit Whirlpool nach anstrengenden und erlebnisreichen Tagen einmal so richtig entspannen, um mit drei Konzerten in Detmold, Schweinfurt und Markgröningen diese besonders anspruchsvolle Tournee zu beschließen.

Mit drei goldenen Auszeichnungen bei zwei renommierten internationalen Festivals innerhalb von drei Wochen hat die Christophorus-Kantorei wieder eindrucksvoll ihre Leistungsfähigkeit auf internationalem Niveau bewiesen.