Altensteig (Württ.) Dlugoszek erhält die Königskette

Siegfried Dlugoszek setzte seinen Königsschuss gekonnt ins Ziel und wurde mit einer hervorragenden 10,6 Schützenkönig. Beim Familienabend bekam er dafür die Königskette umgehängt. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Michael Pfeifle (9,8) und Hubert Stickel (9,6). Bei den Frauen darf sich nun Doris Sannert ein Jahr lang Schützenkönigin nennen. Sie holte sich als Erste den neuen Wanderpokal mit dem besten Schuss, einer 10,7, und platzierte sich damit vor Franziska Kuhn.

Der Siegpokal bei den Luftgewehrschützen ging an Michael Stickel, der mit 370 Ringen vor dem mit 252 Ringen weit abgeschlagenen Florian Konrad gewann. Der ist ein guter Luftpistolenschütze. Wie gut, das zeigte er mit 357 Ringen, mit denen er sich in seiner eigenen Disziplin an die Spitze setzte und am Ende mit dem Siegpokal belohnt wurde. Auf dem zweiten Platz folgte Gerhard Konrad (343) und auf dem dritten Doris Sannert (328), die einzige Frau im Feld.

In der Hobbyklasse durften dann auch die nichtaktiven Mitglieder gegeneinander antreten. Im Gegensatz zu den Aktiven, die 40 Schuss auf die Scheiben abgaben, waren es bei ihnen gerade einmal die Hälfte. Erster wurde Siegfried Dlugoszek mit 183 Ringen vor Franziska Kuhn (159) und Michael Pfeifle (151).