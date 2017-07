Altensteig (Württ.) Dieter Zahn erringt Fischerkette

An fünf Ständen wartete die Thekenmannschaft auf Bestellungen von geräucherten und frischen Forellen, Steaks, Bratwürsten mit Beilagen. Am Nachmittag gesellten sich "Maria und Willi" aus Ebershardt dazu, stimmten mit ihrem Akkordeon volkstümliche Weisen an und alle sangen mit. Da strahlte nicht nur Peter Broschk, seit zwei Jahren Vorsitzender des 50 Mitglieder zählenden Vereins.

Traditionell findet vor dem Sommerfest ein Wettbewerb statt. 15 Vereinsmitglieder warfen ihre Angel aus und hofften auf einen großen Fang. Bei den meisten Fischern zappelten nur kleine Fische am Haken, die wieder in den Weiher zurückgeworfen wurden. An Ende blieben zwei Vereinsmitglieder übrig.

Dieter Zahn aus Grömbach zog einen 60 Zentimeter langen, 7,1 Kilogramm schweren Graskarpfen aus dem Wasser. Damit stand der Sieger fest. Jan Gruchot aus Garrweiler fing eine 800 Gramm schwere Schleie und belegte den zweiten Platz. Titelverteidiger Andreas Köpff aus Hallwangen trat diesmal nicht an.