Noch bevor er im kommenden Jahr damit auf Stadien-Tournee geht, präsentiert Dieter Falk sein neues Album "A Tribute to Luther" in Altensteig: Am morgigen Samstag tritt der Ausnahme-Keyboarder ab 19 Uhr mit seinen Söhnen Max (Schlagzeug, links) und Paul (Gesang) im JMS-Zentrum auf. Falk hat zwölf der 34 Luther-Choräle mit frischen Beats als abwechslungsreiche Jazz-, Lounge-, Bigband- und Klassikpop-Versionen in zeitgemäßem Sound arrangiert und völlig neu interpretiert. Den meisten ist Dieter Falk als ehemaliges Mitglied der "Popstars"-Jury bekannt. Er produzierte Alben von Pur, Katja Ebstein, Juliane Werding und vielen mehr. Foto: Wolf