Altensteig (Württ.) "Die Zeit, in der es schöne Dinge gibt"

Die Nikoläuse sind Geschenke von Bekannten und Verwandten, kauft sie aber auch auf Floh- und Großmärkten ein. Inzwischen sind es rund 410 Figuren – und das Figurenkabinett sei noch lange nicht vollständig. Man finde immer etwas, das "noch nicht in der Sammlung" ist. Sie nimmt jedoch nur Figuren auf, die klassisch "weihnachtlich" aussehen. Dazu gehören für sie der "Bart" und der "rote Mantel".

Besonders stolz ist sie auf ihre nordischen Figuren, weil "der Nikolaus ja aus Lappland kommt". Charakteristisch für diese Varianten sind Rentierfell mit bunter Hüftschnalle, und mit gemustertem Norwegen-Pulli.

Wegen dem Nikolaus ist sie schon nach Lappland gereist, ins finnische Rovaniemi. Dort gibt es ein "Santa Claus Village", in dem man einen fiktiven Nikolaus treffen kann. Diesen Moment erlebte Ochs im Januar. Ein Foto macht ihn auch für Dritte unvergesslich. Zahlreiche Kinder schicken jedes Jahr Briefe nach Finnland. Sie wünschen sich zum Beispiel Glück für die Familie, Spielsachen oder Süßigkeiten.

Bald erhält der Nikolaus eine Collage mit Bildern von der Ausstellung

Nur Monika Ochs hat ihm noch nie einen Brief in den Norden geschickt – und das, obwohl sie seit mehr als 40 Jahren ihrer Sammelleidenschaft nachgeht. Dies wird sich nun aber bald ändern. Anlass dafür ist ihre Ausstellung im Wildberger Heimatmuseum, die passenderweise am ersten Advent startet.

Dort präsentiert sie alle ihre Figuren. Dabei sind billige, teure, kleine und große. Die Nikoläuse aus Pappmaschee ahmen über hundert Jahre alte Formen nach: "Sie sind einfach, aber ausdrucksstark". In den Vitrinen glänzen fernerhin Figuren aus Glas, Keramik und Metall. Außerdem sind Schnitzereien aus Holz und Abgüsse aus Plastik zu sehen. Ochs liebt sie alle. Eine Lieblingsfigur könne sie deshalb nicht benennen: "Alle Figuren sind schön".

"Ich freue mich, dass mal wieder alle ausgepackt sind", betont Ochs. Diese Freude um ihre Ausstellung will sie auch dem Nikolaus am Polarkreis zeigen. Nach der Ausstellung möchte sie einen Brief mit einer Fotocollage an den Nikolaus ins finnische "Santa Claus Village" an den Polarkreis schicken.

Interessierte können die 410 Nikolausfiguren ab dem 27. November immer sonntags von 13 bis 16 Uhr im Heimatmuseum Wildberg bestaunen. Die Ausstellung endet am letzten Sonntag im Januar 2017.