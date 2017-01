Altensteig (Württ.) Die VHS lehrt schmieden und radieren

An Sprachkursen wird in Altensteig nur Englisch für Anfänger mit geringen Vorkenntnissen angeboten. In der Kunsthalle von Hermann Unsöld kann man sich im neuen Semester als Hobbyschmied kreativ betätigen oder am Workshop Radierung teilnehmen. Unter dem Oberbegriff "Kultur und gestalten" werden das Buchbinden und das Klöppeln erklärt, man kann die Lesung "Nächstes Jahr in Berlin" besuchen, einen Zeichenkurs zum Thema Landschaften belegen und sich beim Märchenerzählabend mit Simone Hartmann am Donnerstag, 23. März, ins Reich der Fantasie entführen lassen.

Es gibt auch Kurse, bei denen man in Bewegung bleibt, zum Beispiel, wer mit "Nachtwächter" Martin Spreng beim historischen Gang durch die Altensteiger Altstadt dabei ist, an der Monhardter Wasserstube an einer Flößerführung teilnimmt oder mit Henning Freiherr von Gültlingen am 28. April oder am 5. Mai seine Burganlage von außen und innen betrachtet. Zielangebote sind im neuen Semester das Kinderturnen, die tänzerische Früherziehung, der achtsame Umgang mit demenzkanken Menschen.

Das 132 Seiten starke Programmheft der Volkshochschule Oberes Nagoldtal liegt seit gestern im Altensteiger Rathaus und in öffentlichen Einrichtungen der Stadt aus. Ansprechpartnerin bei inhaltlichen Fragen ist Christa Haizmann-Broschk – erreichbar vormittags unter Telefon 07453/9 46 11 69. Anmeldungen zu den Kursen werden unter anderem im Altensteiger Rathaus entgegengenommen.