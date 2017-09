Altensteig (Württ.) Die Tagespflege nimmt bis zu 15 Gäste auf

Altensteig. Wer seinen Tag in der Gemeinschaft mit anderen Senioren verbringen und damit Angehörige entlasten will, wer als hilfe- und pflegebedürftiger Mensch sein Leben trotzdem selbstbestimmt, individuell und aktiv gestalten möchte, der kann nach der Übernahme des Pflege- und Betreuungszentrums "Sonnenhalde" in Altensteig durch die Firmengruppe Essig zusätzliche Leistungen in Anspruch nehmen. Beim Tag der offenen Tür am kommenden Samstag, 23. September, werden Interessenten in der Zeit von 13 bis 17 Uhr ausführlich informiert und mit Kaffee und Kuchen bewirtet. Träger der Sonderangebote ist die gemeinnützige Stiftung Innovation und Pflege, die im November 2004 gegründet wurde und aus der ökumenischen Sozialstation Sindelfingen hervorgegangen ist.

In die Tagespflege werden bis zu 15 Gäste aufgenommen und von 8 Uhr bis 16.30 Uhr von Fachkräften aktiv und kreativ beschäftigt. Die Gruppenräume bieten Platz für gemeinsames Singen, Spielen, Basteln und andere Beschäftigungen – bei schönem Wetter auf der Terrasse. Frühstück, Mittagessen und Kaffee werden in einem besonderen Essbereich serviert. Bei der Vorstellung der Einrichtung schilderte Pflegedienstleiterin Anne Kuchlbauer einen Tagesablauf. Demnach werden die Gäste am Morgen gebracht oder auf Wunsch abgeholt. Zur Verfügung stehen zwei Fahrzeuge, in denen auch Rollstühle und Rollatoren befördert werden können. Nach einem Begrüßungslied wird gemeinsam gefrühstückt. Um 10 Uhr beginnt das Aktivprogramm; das Mittagessen - ein Drei-Gänge-Menü – wird um 12 Uhr serviert. Nach einer einstündigen Ruhepause beginnt das Nachmittagsprogramm, inklusive Kaffeetrinken. Der Aufenthalt endet um 16.30 Uhr mit einem Abschlusslied und Klavierbegleitung.

Die Senioren können auch schon morgens vor 8 Uhr gebracht und am Nachmittag etwas länger als die vorgesehene Zeit betreut werden, erklärt Gechäftsführer Ivica Grljusic auf Nachfrage. Und am Samstag sei auch jemand da. Die angestellten Mitarbeiterinnen arbeiten Voll- oder Teilzeit, wie die examinierten Krankenschwestern Katja Hämke aus Neubulach-Liebelsberg und Silke Volz aus Neuweiler. Charlotte Schelle aus Altensteigdorf und Frauke Moll leisten ergänzende Hilfe.