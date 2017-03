Seit Wochen proben die Laienschauspieler der Sportfreunde Spielberg. Am morgigen Samstag führt die "Struthlesbühne" ihr Stück "Vater wird pensioniert" aufführen. Der Vorhang in der bewirtschafteten Bömbachhalle hebt sich um 19.30 Uhr für den lustigen Dreiakter . In den Pausen werden Lose verkauft, dem glücklichen Gewinner winkt der Besuch eines Musicals im SI-Center in Stuttgart. Im Anschluss an das Theaterstück wird ein Discjockey für Stimmung und Tanzmusik sorgen. Schon seit 30 Jahren tritt die Struthlesbühne bei den Jahresfeiern der Spielberger Sportfreunde auf. Die Zuschauer dürfen sich auf eine kurzweilige, mit humorigen Einlagen gespickte Komödie aus der Feder von Erich Koch freuen. Es geht um den Polizeibeamten Erich Kleinschmid, der sehr zum Leidwesen seiner Frau und seines Sohnes seinen Ruhestand antritt. Hanbüchene Verwicklungen lassen nicht lange auf sich warten, und die Akteure müssen eine Menge Turbulenzen überstehen, bevor sich alles zu einem Happy End fügt. Hallenöffnung ist um 18 Uhr, Karten gibt es an der Abendkasse Foto: Köncke