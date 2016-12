Altensteig (Württ.) Die schwereEntscheidung fühlt sich richtig an

Im Rückblick erwähnt er aber nicht nur die großen Veranstaltungen und Projekte – in Oldenkottes Amtszeit wurde der Musiksommer aus der Taufe gehoben, das Café Wohnzimmer eröffnet und das Erscheinungsbild städtischer Drucksachen bis hin zu Wegweisern vereinheitlicht –, auch kleinere Begebenheiten sind ihm in Erinnerung geblieben: "Wenn man im Rahmen einer Veranstaltung der CJD-Band eine Bühne geben kann und die dann Spaß am Abrocken haben, dann freut man sich einfach."

Auch kleinere Begebenheiten bleiben in Erinnerung

Im Wesentlichen habe er seine Aufgabe darin gesehen, "Menschen zusammenzubringen". Wenn aus einer Kooperation etwas entstehe, "das größer ist als die Summe seiner Bestandteile, dann ist das großartig."

Christoph Oldenkottes Aufgabenbereich bei der Stadt Altensteig war breit gefächert, an Abwechslung herrschte kein Mangel. Jetzt freue er sich, dass er sich künftig auf das konzentrieren kann, was ihm am besten liegt. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit heiße für ihn, "Themen zu finden, sie aufzubereiten, zu entscheiden, über welche Kanäle man sie publik machen will".

Bis Jahresende ist Christoph Oldenkotte noch in seinem Büro im Rathaus anzutreffen. Er will keine "offenen Baustellen" hinterlassen. Das Programm für die Jazz- und Meisterkonzerte steht bereits, die Eckdaten für den Musiksommer auch. Sollten Fragen auftauchen, sei er gerne bereit, zu helfen. Ohnehin wird die Familie Oldenkotte vorerst in der Flößerstadt wohnen bleiben – "meine Frau ist hier noch beruflich gebunden, und die Kinder gehen hier in den Kindergarten und in die Schule".