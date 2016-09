Altensteig (Württ.) "Die Qualität ist unser bestes Argument"

Berlin kennt die Qualität der Betriebe im Nordschwarzwald, gehören zu ihnen doch Flaggschiffe wie die "Traube Tonbach" oder Bareiss in Baiersbronn. Berlin weiß aber auch, dass es in der Branche auch einzelne schwarze Schafe gibt, die alles verderben können. Und vor diese schwarzen Schafe will sich der Dehoga-Chef partout nicht stellen, im Gegenteil. Er fordert, gegen solche Betriebe vorzugehen. In der Pflicht sieht er in diesem Fall die Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald. "Die IHK muss bei Zweifeln an der Ausbildungsfähigkeit eines Betriebes einschreiten", forderte er vor den ehemaligen Azubis, deren Familien und Vertretern ihrer Ausbildungsbetriebe und IHK-Hauptgeschäftsführer Martin Keppler bei der Lossprechungsfeier in Wart.

Zuvor hatte Berlin unmissverständlich klargestellt, dass es für die Branche am aktuellen Ausbildungsmarkt, im Kampf um die Azubis derzeit alles andere als einfach ist. Dazu komme noch, dass den Hotels und Restaurants – neben der deutlich gesunkenen Zahl der Ausbildungsverhältnisse – auch die hohe Abbrecherquote zu schaffen macht.

Deshalb hat man sich in der Branche dazu entschlossen, eine Ausbildungskampagne zu starten, wie Berlin in Wart verkündete. Die wird zu 70 Prozent aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanziert, den Rest steuert die Dehoga bei.

Sebastian Finkbeiner von der "Traube-Tonbach" sieht bei der Lösung des Ausbildungsproblems nicht nur die Branche selbst in der Pflicht. "Die Politik muss die Ausbildung unterstützen", forderte der Hotelier in Wart. Inhaltlich sang er das Hohelied auf die Berufsausbildung in Gastronomie und Hotellerie. Hier schleuse man die Azubis nicht durch die Ausbildung, sondern kümmere sich ganz individuell um den Einzelnen. "All diese Berufe und deren Inhalte hat man nicht einfach mal schnell auswendig gelernt." Am Ende stünden die ausgelernten Azubis mit einer Kombination aus Wissen und Können vor einem vielversprechenden Berufsweg, machte Finkbeiner deutlich.

Auch IHK-Hauptgeschäftsführer Martin Keppler betonte die hohe Qualität der dualen Ausbildung gerade in der Region Nordschwarzwald. "In dieser Region ist die Gastronomie einfach mit einer ganz besonderen Leidenschaft am Werk", lobte Keppler in seinem Grußwort, bevor er mit Rolf Berlin und Sebastian Finkbeiner den Absolventen auf der Bühne des Congress-Centers in Wart ihre Zeugnisse überreichte.

Teilnehmer: Insgesamt ha ben 188 Teilnehmer eine Prü­fung abgelegt.

Prüfer: Abgenommen haben die Prüfung 74 Prüferinnen und Prüfer.

Prüfbetriebe waren das Congress-Center in Altensteig-Wart, das Hotel Bareiss in Baiersbronn, das Hotel "Traube-Tonbach" in Baiersbronn, die Johann-Georg-Doertenbach-Schule in Calw sowie die Luise-Büchner-Schule in Freudenstadt.

Sieger bei den Hotelkaufleuten, Restaurantfachleuten sowie Fachleuten für Systemgastronomie sind: Jenny Christin Feichtner von B+L in Pforzheim und Chantal Boos vom Hotel Bareiss in Baiersbronn (beide 3. Siegerinnen), Dorothee Colan von Berlin’s KroneLamm in Bad Teinach-Zavelstein (2. Siegerin) sowie Melanie Sistig vom Hotel Bareiss in Baiersbronn (1. Siegerin).

Sieger bei den Hotelfachleuten und Fachkräften im Gastgewerbe: Nadine Sikinger vom Hotel Sackmann in Baiersbronn (3. Siegerin), Viktoria Buchholz vom Hotel Engel Obertal in Baiersbronn (2. Siegerin) und Lena Wenz vom Hotel Engel Obertal in Baiersbronn (1. Siegerin).

Sieger bei den Hotelfachleuten mit Zusatzqualifikation Hotelmanagement: Ronja Abberger vom Hotel Lamm Mitteltal in Baiersbronn (3. Siegerin), Emeli Naber vom Hotel "Traube-Tonbach" in Baiersbronn (2. Siegerin), Judith Krieg vom Hotel "Traube-Tonbach" in Baiersbronn (2. Siegerin), Janine Sina Schäfer vom Parkhotel Pforzheim (1. Siegerin) und Laura Catrin Ochs vom Schwarzwaldhotel Tanne in Baiersbronn (1. Siegerin).

Sieger bei den Köchen: Marcel Weisser vom Schwarzwaldhotel Tanne in Baiersbronn (3. Sieger), Carl Sommer vom Hotel Bareiss in Baiersbronn (2. Sieger), Jana Schoenenkorb vom Hotel "Traube-Tonbach" in Baiersbronn (2. Siegerin), Cosmas Julius Mohr vom Hotel Bareiss in Baiersbronn (1. Sieger) sowie Fabienne Matt vom Hotel "Traube-Tonbach" in Baiersbronn (1. Siegerin)

Förderpreise bei den Köchen gingen an Friedrich Rentschler vom Hotel Therme in Bad Teinach-Zavelstein (Kreis Calw) und an Frank Lippold vom Landgasthof Kirch in Remchingen (Enzkreis).