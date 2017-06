Altensteig (Württ.) Die Proben im Wald zahlen sich aus

Altensteig. Überglücklich kehrte die Christophorus-Kantorei vom Internationalen Chorwettbewerb "Harmonie-Festival" in Limburg-Lindenholzhausen zurück. Mehr als 200 Chöre und Folkloregruppen mit mehr als 6000 Mitwirkenden aus aller Welt repräsentieren die musikalische und künstlerische Vielfalt von 37 Nationen und Kulturen. Täglich fanden auf dem Festivalgelände an vier Auftrittsorten Chor- und Folklorewettbewerbe und Konzerte statt. Abendkonzerte mit internationalen Top-Chören und Ensembles ergänzen das breit gefächerte Programm.

Die Christophorus-Kantorei hatte sich intensiv auf diesen Wettbewerb und das Begleitprogramm vorbereitet. In seiner neue Folklore-Garderobe trat der Altensteiger Chor beim Internationalen Chorwettbewerb "Volkslieder" an. Bei starker Konkurrenz von 15 Chören aus aller Welt erreichten die Altensteiger das Prädikat "mit hervorragendem Erfolg teilgenommen", verbunden mit einem Zertifikat in Gold und den dritten Platz hinter Studentenchören aus Costa Rica und den USA.

Die Freude über diesen ersten Erfolg war groß, und die jugendlichen Sängerinnen und Sänger probten nun in einer idyllisch im Wald gelegenen Jugendherberge intensiv für den zweiten Wettbewerb in der Kategorie "Jugendchöre". Nach dem Wettbewerbsauftritt vor einem begeistert mitgehenden Publikum fielen sich die Jugendlichen glücklich in die Arme. Die Sensation war aber erst bei der Ergebnisbekanntgabe perfekt, als die Christophorus-Kantorei wieder Gold gewann, diesmal aber auch den 1. Preis vor dem Mädchenchor Pražská Kantiléna aus Tschechien und dem international renommierten Kammerchor des Musikgymnasiums aus Stockholm. Darüber hinaus erhielten die Altensteiger den Sonderpreis für den besten Jugendchor des Festivals und wurden zum Preisträgerkonzert am Sonntagabend eingeladen – der Jubel kannte bei den Jugendlichen daraufhin keine Grenzen.