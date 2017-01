Altensteig (Württ.) Die Pianisten eröffnen das Jubiläumsjahr

Der Wettbewerb "Jugend musiziert" spielt natürlich auch in der Altensteiger Musikschule seit Jahrzehnten eine große Rolle und wenn Schüler Lust und Freude am öffentlichen Auftritt haben, sind die Lehrkräfte der Musikschule gerne bereit, die aufwendigen Vorbereitungen gemeinsam mit den Schülern zu leisten. In diesem Jahr nehmen 15 Schüler der Musikschule Altensteig teil, darunter auch zwei junge Pianistinnen. Fiona Mahmuti, Schülerin von Johannes Spyrka, ist eine davon, die an diesem Abend auswendig ihr ganzes Programm präsentiert. Fünf Stücke aus verschiedenen Epochen hat sie einstudiert, und die Gegensätze zwischen dem klassischen Menuett von Johann Philipp Kirnberger und der "Nächtlichen Reise" des romantischen Komponisten Cornelius Gurlitt gestaltet sie gekonnt und mit großer Hingabe.

Ein transparentes Präludium Nr. 1 in C-Dur von Johann Sebastian Bach bot Ann-Sophie Hubschneider in strenger Manier und stellte dem mit einem Augenzwinkern die "Ballade pour Adeline" von Richard Clayderman locker und flüssig gegenüber.

Den Titelsong "My Heart will go on" aus dem Film "Titanic" präsentierte Leonie Hauser einfühlsam auf dem Konzertflügel der Musikschule, klanglich bereichert von ihrem Lehrer Tobias Steeb am E-Piano.

Auch das Cembalo der Musikschule, eine Dauerleihgabe von Adelheid Brenner aus Nagold, wurde von Sarina Renz mit einer Gavotte in G-Dur von Johann Sebastian Bach voll zur Geltung gebracht. Ihre Schwester Lorena Renz überzeugte mit dem Hit des Südkoreanischen Pianisten Yiruma "River flows in you".

Originalität und Spielspaß wird der "Schwarze Tasten Etüde" von Friedrich Chopin nachgesagt. Um dieses anspruchsvolle Werk in Ges-Dur zu spielen, braucht es allerdings beginnende künstlerische Reife. Dass sie die tiefe Auseinandersetzung mit der Musik betreibt, hat Valeri Luginin schon öfters unter Beweis gestellt und so hinterließ sie auch dieses Mal einen kurzen, aber bleibenden Eindruck.

Beschwingt, locker und mit einem sehr guten Gespür fürs Timing präsentierte Paul Seeger eine jazzige Version von Kavin Hoos "Moments like this", und man spürte seine Freude an der ganzen Klangpalette, die dieses Instrument zu bieten hat.

Ebenfalls aus dem Vollen schöpfte Miriam Jung beim ersten Satz der Sonate Nr. 8 in C-moll von Ludwig van Beethoven, landläufig unter dem Namen "Pathetique" berühmt. In einigen Büchern wird dieses op. 13 als "Durchbruch" zum eigenen Ausdrucksstil Beethovens gesehen, und was Miriam Jung hier wagte und pianistisch stemmen musste, gelang zur Freude des Publikums ganz ausgezeichnet.

Mit dieser reichen Palette an pianistischen Eindrücken hat nun ein ereignisreiches Jahr für die Musikschule Altensteig begonnen. Die nächsten zwei Termine sind neben dem "Jugend musiziert"- Wettbewerb am Wochenende in Nagold das Vorspiel Querbeet am Mittwoch, 8. Februar, ab 18.45 Uhr im Podium und das Vorspiel "Rock/Pop" am 15. Februar ab 19 Uhr im Jugendhaus Altensteig.