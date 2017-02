Altensteig (Württ.) Die Nein!-Idee

Wer sich weder für "das kleinere Übel" entscheiden noch bei der Wahl zu Hause bleiben will, soll demnach der Nein!-Idee seine Stimme geben. Gewählte Nein!-Parlamentarier würden alle Beschlussanträge ablehnen – es sei denn, es werde direkte Bürgerbeteiligung vorgeschlagen.

Seit 2013 hat die Partei einen Ableger in Baden-Württemberg und tritt seither auch bei Bürgermeisterwahlen an. Sollte ein Nein!-Bewerber tatsächlich eine Wahl gewinnen, würde er das Amt ablehnen. Die Abwahl des Amtsinhabers hätte das dennoch zur Folge, der Gemeinderat müsste Neuwahlen anberaumen, bei denen – so die Hoffnung der Nein!-Partei – den Wählern genehmere Kandidaten antreten würden.

Bei der Bürgermeisterwahl in Haiterbach erreichte der Nein!-Kandidat, Alfred Wilhelm aus Neuweiler, im vergangenen Jahr 14,8 Prozent.