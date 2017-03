Altensteig (Württ.) Die Natur steht im Mittelpunkt

Die alljährlich stattfindende Freizeit für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren drehte sich dieses Mal rund um das Thema "Geniale Natur – Forschen, Staunen, Wunder pur". Umrahmt von fetzigen Liedern und schwungvollen Tänzen animierten ansprechende Kurzpredigten die Kinder dazu, Gott persönlich auf die Spur zu gehen.

Das Freizeitprogramm hatte es ebenfalls in sich: Es wurden Rätsel bei einer nächtlichen Wanderung gelöst, körperliche Grenzen bei einem Geländespiel ausgelotet und neue Begabungen im Rahmen einer Vielzahl spannender Workshop-Angebote aus den Bereichen Handwerk, Musik und Sport entdeckt.

Einen Höhepunkt bildete die an die gleichnamige Fernsehsendung angelehnte Abendshow "Die perfekte Minute", bei der die Kinder in 16 herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen ihr Können unter Beweis stellen mussten. Nebenbei blieb natürlich noch genug Zeit für die ein oder andere Partie Tischtennis oder einer Anlage des Taschengelds in Leckereien an der Snackbar.