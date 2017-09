Altensteig (Württ.) Die Nagold zieht Abrissarbeiten in die Länge

Ins Auge fällt auch der Abriss des ehemaligen Gasthauses Goldener Stern in der Poststraße. Das Dach der dazu gehörenden Tankstelle ist bereits abgetragen worden. Jetzt ist die Kegelbahn an der Reihe. Voraussichtlich in fünf Wochen wird das Hauptgebäude des ehemaligen Gasthofs dem Erdboden gleichgemacht. Dann muss die Poststraße tageweise gesperrt werden.

Arbeiten am Regenüberlaufbecken

In der Bahnhofstraße werden der Stauraumkanal und das Regenüberlaufbecken am Theurersteg saniert und in weiten Teilen neu gebaut. Je nach Witterung und Baufortschritt ist eine kurzzeitige Sperrung notwendig.

"Die Firmen und wir als Stadt sind bemüht, die Abbruch- und Baumaßnahmen so schnell wie möglich durchzuführen, aber die Sicherheit geht vor. Es darf kein Verkehrsteilnehmer gefährdet werden", sagt Bürgermeister Gerhard Feeß dazu.