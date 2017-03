Altensteig (Württ.) Die Hobbykünstlerbringen den Frühling

Altensteig-Berneck. Der Hobby-Kunstmarkt im Bernecker Haus des Gastes stieß auch in diesem Jahr auf großes Interesse. Auf den Tischen konnte man viele Unikate in Augenschein nehmen, die in der Freizeit im Wohnzimmer, in einer kleinen Werkstatt, im Keller und an anderen Orten mit großem Geschick angefertigt worden waren.