Altensteig (Württ.) Die Dividende schrumpft um zwei Prozent

"Der wesentliche Teil der Gewinnverwendung wird zu Wachstum und für Rücklagen verwendet", kündigte Markus Wendel an und machte den Mitgliedern die Kürzung als "wichtigen Schritt in die Zukunft" schmackhaft. Der Bad Teinacher Bürgermeister hatte die Bank im voll besetzten Warter Kongresszentrum sehr souverän durch die Hauptversammlung geführt und wurde am Ende des offiziellen Teils einstimmig auf weitere drei Jahre als Vorsitzender des Aufsichtsrates gewählt. Ebenfalls wieder in das Gremium gewählt wurde Steuerberater Werner Kugele. Die einstimmig erfolgte Entlastung wurde von Neubulachs Bürgermeisterin Petra Schupp geleitet, in deren Stadtmauern der Hauptsitz der Raiffeisenbank angesiedelt ist.

Grußworte – auch zum Jubiläum – gab es von Hans Joachim Fuchtel. Direkt aus Saloniki angereist, lobte der Staatssekretär das Genossenschaftswesen. "Wir müssen sicherstellen dass kleinere Strukturen besser behandelt und Bewährtes erhalten bleibt", sagte Fuchtel.

Das Jubiläumsjahr nimmt einen ganz besonderen Stellenwert ein, und wird mit zahlreichen Aktivitäten gefeiert. "Im Fokus stehen dabei Tradition und Werte", machte Gerd Haselbach auf Spendenaktionen wie "Herzenssache" aufmerksam, wo Kinder und Jugendliche in der Region mit 12 500 Euro gefördert werden. Außerdem verwies er auf das große Gewinnspiel. Da agierte Petra Schupp als Glücksfee und brachte unter den Augen der Vorstände Gerd Haselbach und Dietmar Hinger das Kunststück fertig, aus der Lostrommel mit Katja Rentschler aus Birkenfeld, Hilde Gugel aus Neuweiler und Liselotte Essig (Wenden) drei Frauen auf die ersten drei Plätze zu ziehen. Einen fototechnischen Höhepunkt bildete die Prämierung der zwölf Gewinner des Wettbewerbs zum Foto-Kalender.