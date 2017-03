Altensteig (Württ.) Die Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Feeß ist vom Tisch

Und dies, obgleich das Calwer Landratsamt in seiner schriftlichen Begründung sich direkt an Wurster als Beschwerdeführer gerichtet hatte. Laut Bürgermeister Feeß heißt es in diesem Schreiben wörtlich: "Unter Abwägung dieser Gesichtspunkte und eingehender Würdigung der Sach- und Rechtslage kommen wir zu dem Ergebnis, dass Herrn Bürgermeister Feeß als Verbandsvorsitzendem kein Fehlverhalten vorgeworfen werden kann. Er hat seine Kompetenzen als Verbandsvorsitzender entgegen Ihrem Vortrag keineswegs überschritten."

Der 58-jährige Kleinunternehmer aus Simmersfeld bemüht sich seit mehr als anderthalb Jahren um eine Ansiedlung eines neuen Betriebsgebäudes in seinem Heimatort, in das der Enkel des früheren Sonnenwirts zudem ein Restaurant samt Biergarten integrieren will. Sechs Monate nach der ersten Anfrage wurde dem Baumpfleger der Verkauf eines Grundstücks im Interkom zugesagt und ein Notartermin avisiert. Kurz vor dem Beurkundungstermin platzte das Geschäft. Wurster wirft Feeß bei diesem Rückzieher vor, als Einzelperson eigenmächtig Entscheidungen ohne das Plazet der Verbandsversammlung getroffen zu haben. Die Verbandsversammlung stellte sich nach Bekanntwerden der Dienstaufsichtsbeschwerde sofort hinter ihren Vorsitzenden. Er genieße ihr "vollstes Vertrauen".

Feeß selbst hatte auf die Beschuldigungen des Unternehmers drei Tage vor der Bürgermeisterwahl "gelassen" reagiert, wie er schriftlich wissen ließ. Gegenüber dem SWR wurde er indes deutlicher: Er vermute einen Zusammenhang mit der bevorstehenden Wiederwahl. Im ersten Wahlgang verpasste Feeß als Amtsinhaber prompt die notwendige Mehrheit und muss nun am Sonntag in die Neuwahl.