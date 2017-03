Altensteig (Württ.) DHHN liefert Pakete direkt ab

Von der JMS-Missionsgemeinde und Unternehmern unterstützt, lindere der Verein die Not unter anderem in Albanien, Bulgarien, Moldawien, Rumänien sowie in der Ukraine und in Weißrussland. "In vielen Ländern Osteuropas ist die Not nach wie vor groß", berichtet Xenia Kübler engagiert. Besonders Kindern, alten und kranken Menschen fehle es an lebensnotwendiger Grundversorgung. Die Dörfer vergreisten, die jungen Leute setzten sich ins Ausland ab. Kaum jemand kümmere sich um die Alten und Kranken.

Konkret helfe man den Menschen vor Ort mit Lebensmitteln, Kleidung und vielem mehr. Dabei werde großer Wert auf Qualität gelegt, sagt Xenia Kübler, Spenden würden sorgfältig auf ihre Verwendbarkeit überprüft. Darüber hinaus unterstützt die DHHN Kinder- und Jugendheime, um Waisenkindern eine Heimat zu geben, sie zu fördern und auszubilden, damit sie ihre Zukunft selbstständig meistern können.

Die Deutsche Humanitäre Hilfe Nagold habe keinen großen Verwaltungsapparat, alle würden ehrenamtlich mitarbeiten, zum Beispiel beim Verpacken, Verladen, in der Buchhaltung oder im Rahmen der Hilfstransporte. Nur der Kopf des gemeinnützigen Vereins, Julian Kirschner, werde von seinem Freundeskreis für seine Vollzeitarbeit finanziell unterstützt.

Was den Abgeordneten besonders überzeugt ist, dass die Spenden von den Mitarbeitern des Vereins persönlich übergeben werden. "Auf diese Weise stellt man sicher, dass die Hilfe auch wirklich ankommt", betonte Fuchtel. Dazu ist sogar ein vereinseigener 40-Tonner im Einsatz.

Weitere Informationen: www.dhhn.de www.hilfspakete-4jahreszeiten.com