Altensteig (Württ.) Der weiche Boden lockt die Tänzer

Wildberg-Effringen. RFVE-Vorstandsmitglied Georg Huber erinnert sich gerne noch an die Zeit zurück, als der Reitverein eine Kooperation mit einem Bauwagen hatte, in dem die Vereinsjugend einen Ort zum Beisammensein und zum Feiern in kleinem Rahmen gefunden hatte. "Unsere Kinder haben keine Großstadt-Disco gebraucht. Hier auf dem Gelände hatten wir sie in unserer Nähe – und das war gut so. Vermisst haben sie alle nichts", erzählte er.

Heute sieht das alles anders aus. In den vergangenen sechs Jahren hat sich neben dem Herbstturnier eine zusätzliche Veranstaltung entwickelt, zu der Leute aus der ganzen Region anreisen, um mitzufeiern. Die Rede ist von der "Wild Summer Night", einer stimmungsvollen Party in der Reithalle.

Kathrin Zipperle kümmerte sich gemeinsam mit Rebekka Häusser, Lena Huber, Annika Wenz, Linda Strutz und Jessica Deubl um die gesamte Organisation, damit die ausgelassene Fete ein echter Kracher wird.