Altensteig (Württ.) Der Umbau des Postplatzes wird teurer

Altensteig. Bei den Verkehrs- und Freianlagen am Postplatz werden zusätzliche Maßnahmen durchgeführt. Entgegen der ursprünglichen Absicht werden die Kaufhausbrücke einschließlich Rampenbauwerk bis zur Einmündung in die Rosen-/Bahnhofstraße mitsaniert und Versorgungsleitungen, die aus der Oberstadt kommen, angeschlossen. Die Ausbaulänge vom Kreisverkehr in die Wilhelmstraße verlängert sich, dort will man zwischen den Gebäuden 19 und 21 eine neue Wartebucht für Busse anlegen, weil das auf dem umgestalteten Marktplatz später nicht mehr möglich ist.

Für das Plangebiet wurde ein Beleuchtungskonzept erstellt. In der Egenhauser Straße geht es darum, die bisher fehlenden Bäume zu pflanzen, nachdem die darunter liegende Stromleitung außer Betrieb genommen wurde. Bei der Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen ist die Stadt von einem geringeren Aufwand ausgegangen. Nach Kanaluntersuchungen stellte sich heraus, dass weitere Umbauarbeiten erforderlich sind. Das Gebäude Postplatz 3/1 erhält ein Trennsystem, die Wasserleitung in der Wilhelmstraße wird erneuert und bei der Gelegenheit Energiekabel mitverlegt. Die Sanierung der Verdolung des Seltengrabens gehört ebenfalls zum Aufgabenplan.

Damit erweitert sich das Plangebiet fast um das Doppelte, folglich steigen die Kosten auf knapp 3,1 Millionen Euro und die Planungskosten auf 552 961 Euro. Für die Frei- und Verkehrsflächen und die Sanierung der Kaufhausbrücke gibt es Fördergelder.