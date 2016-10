Altensteig (Württ.) Der Dienst ist straff durchgeplant

Jedes Jahr plant die Feuerwehr Haiterbach eine Sonderübung für die Jungendfeuerwehr. Für volle 24 Stunden erfahren und erleben die jungen Feuerwehrleute im Alter von 11 bis 17 Jahren den Alltag einer Berufsfeuerwehr.

Bereits ab Freitagabend 18 Uhr waren die zwölf Jungs und zwei Mädchen im Dauereinsatz. Geschlafen wurde im Gerätehaus, wenngleich nur ein wenig. Und wie bei der Berufsfeuerwehr gibt es einen straffen Dienstplan, der die Jugendfeuerwehr in Atem hält.

Sobald der Melder die Jungs und Mädchen alarmiert, haben sie nur noch zweieinhalb Minuten, um einsatzbereit zu sein. Wer das nicht schafft, kann nicht mit ausrücken und muss zurückbleiben. Doch dieses Jahr blieb niemand zurück, denn die Jugendfeuerwehr ist bestens vorbereitet und schon überraschend gut ausgebildet.

Wie fit die Jugendlichen als Feuerwehr tatsächlich sind, konnten die Besucher und Schaulustigen an der Burgschule erleben, denn der Höhepunkt dieses langen Tages war der Großeinsatz an der Bildungsstätte, bei der im Rahmen der Überlandhilfe auch die Jungendfeuerwehr Nagold und Egenhausen alarmiert wurden. Aber wie im richtigen Leben, hatte die Feuerwehr Egenhausen einen eigenen Einsatz und so konnte die Jugendfeuerwehr nicht zum Brand an der Burgschule ausrücken.

Derweil sieht der Einsatz an der Burgschule nicht nach Übung oder Simulation aus. Die Jugendfeuerwehr nimmt ihre Aufgaben ernst, als ob wirklich Leib und Leben in Gefahr wären. Selbst Hausmeister Jürgen Scheffold macht sich jetzt Sorgen um seine Burgschule.

Wie es zu diesem Brand gekommen ist, könne er noch nicht sagen, aber der Schaden gehe ganz sicher in die Millionen Euro, so Scheffold, der das Treiben an seiner Schule aufmerksam, aber mit Humor beobachtete. Der zum Glück nur simulierte Großbrand war sowohl Höhepunkt als auch Abschluss des 24-stündigen Berufsfeuerwehrtages der Feuerwehrjugend. Auf Seiten der Jugendfeuerwehr übernahmen John Olah (14) und Yannick Wüstholz (13) die Leitung des komplexen Einsatzes. Darauf angesprochen, was denn die echte Herausforderung am Feuerwehrleben sei, kam als Antwort sofort die Kommunikation. "Das Funken ist richtig schwierig! Das klingt immer einfach, aber wenn man das Funkgerät bedient, muss man sich richtig konzentrieren, um zu wissen was man sagen soll und muss", so die beiden Gruppenführer. Daneben stehen die großen Feuerwehrmänner, die den Funk über den ganzen Einsatz mithörten. Mit eine Grinsen erinnern sie sich an ihre eigenen Anfänge bei der Feuerwehr.