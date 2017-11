Altensteig (Württ.) Der Angeklagte zeigt sich reumütig

Nach der Schulzeit verbrachte der Angeklagte die meiste Zeit in den sozialen Medien. Am 18. Dezember 2016 schickte er einem 16-Jährigen per Facebook mehrmals Bilder seines entblößten Unterkörpers. Bis sich der Empfänger meldete, weitere Zusendungen strikt ablehnte und empfahl, die unzüchtigen Aufnahmen an einen 17-Jährigen zu senden. Der fand sie nicht nur eklig, sondern schaltete die Polizei ein.

Drei Zeugen, die den Angeklagten gut kennen, wurden vom Richter befragt, alle drei äußerten sich positiv über die seelische Entwicklung des Angeklagten. Das könne ihrer Meinung nach damit zusammenhängen, dass der junge Erwachsene inzwischen eine Vollbeschäftigung gefunden habe, "die ihn ausfüllt". Von seinen Kunden bekomme er "viel Anerkennung".

Elena Nonnenmann von der Jugendgerichtshilfe Calw sagte aus, dass die jetzige Arbeit dem jungen Mann "großen Spaß machen" würde. Wegen seiner von einem Gutachter diagnostizierten, psychischen Erkrankung und der mangelnden Reife empfahl Elena Nonnenmann, den Angeklagten nach dem Jugendstrafrecht zu verurteilen.