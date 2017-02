Der Nordschwarzwälder neigt nicht zur Revolte. Das gilt auch für Bürgermeisterwahlen. Insofern sagt das Altensteiger Wahlergebnis vom Sonntag viel aus über das Verhältnis von Amtsinhaber Gerhard Feeß zu seinen Bürgern. Um hierzulande als Schultes gegen einen Konkurrenten, der sicherlich einem achtbaren Beruf nachgeht, aber einer Verwaltungserfahrung gänzlich unverdächtig ist, in der Stichwahl zu landen, muss in den vergangenen acht Jahren viel Vertrauen verspielt worden sein. Die Frage ist, ob mancher unzufriedene Altensteiger dem Amtsinhaber nur einen Denkzettel verpassen, aber ihn ansonsten behalten wollte – oder ob wirklich ein Wechselwille vorhanden war. Die Antwort darauf geben die Wähler am 5. März. Die Erfahrung lehrt, dass Wahlkämpfe, die in die Verlängerung gehen, an Schärfe zunehmen – und überraschende Wendungen nehmen.