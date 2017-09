Altensteig (Württ.) Den Armen bleibt etwas Reis

Ein Erlebnis war nach Auskunft von Hauptorganisatorin Angelika Borrmann das "Global Dinner". In einer Spielszene mit zehn Beteiligten wurden Menschen mit unterschiedlichen Einkommen dargestellt. Wen sie verkörpern sollten, stand erst nach dem Ziehen einer Nummer fest. Der Reiche bekam zum Schluss ein Rinderfilet mit Gemüse serviert, zwei Mittelständler einen Teller mit Gemüsesuppe und die "Armen" – entsprechend dem Anteil an der Weltbevölkerung insgesamt sieben – mussten sich mit einer Schale Reis zufrieden geben. Anschließend saßen Mitwirkende und Zuschauer auf dem Rathausvorplatz in geselliger Runde zusammen und genossen asiatischen Reis aus der großen Pfanne.