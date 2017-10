Altensteig (Württ.) Dem Nachwuchs Rede und Antwort gestanden

Bedauert wurde außerdem, dass die Halfpipe für Skater neben der Jugenddorf-Sporthalle nicht mehr existiert.

Bei der Informationsveranstaltung wurde aber nicht nur Kritik laut, sondern Lob geäußert. Die Wasserfontäne vor dem Altensteiger Rathaus finden die Jugendhausbesucher "toll". Und dass in der Rosenstraße Sitzstufen bis zur Nagold angelegt werden sollen.

Auf große Begeisterung stieß auch die Idee von Hochbauamtsleiter Bayer, auf dem Altensteiger Marktplatz Leuchten zu installieren mit besonderen Modulen, die ein öffentliches Wlan ermöglichen. Die kleine Nelly aus Simmersfeld geht mit ihrer Mutter in Altensteig häufig einkaufen. "Wir finden immer was", strahlte das Mädchen über beide Backen. Will heißen: In der Stadt gibt es für sie genügend Ladengeschäfte.

Bürgermeister Feeß zeigte sich erfreut über die rege Diskussion und viele angesprochene Themen und Überlegungen. Hauptamtsleiter Thomas Bräuning sprach sich für weitere Informationsveranstaltungen im Jugendhaus aus, was die beiden Mitarbeiterinnen Gözde Sandiki (Ausbildung zur Jugend- und Heilerziehungspflegerin) und Marilena Anton (studierte Erziehungswissenschaftlerin) gerne zur Kenntnis nahmen.