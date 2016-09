Altensteig (Württ.) Dekra hat 9000 Quadratmeter zur Verfügung

Altensteig. Eigentlich wollte die Dekra ihr neues Bildungszentrum am Ortsausgang von Altensteig am Freitag, 23. September, mit einem Empfang und einem Tag der offenen Tür vorstellen. Aus organisatorischen Gründen findet die offizielle Einweihung nun erst am Freitag, 14. Oktober, statt.