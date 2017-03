Altensteig (Württ.) Das Programm dreht sich um Luther

Altensteig. Zum Auftakt spricht Pfarrer Klaus-Peter Lüdke über den Beginn der Reformation in Altensteig. Die Stadt habe sich in vielen Bereichen als "sehr aufgeschlossen" gegenüber der religiösen Erneuerungsbewegung gezeigt, sei aber mitten hinein in den Strudel politischer und kirchlicher Machtverhältnisse geraten. Das reformatorische Hin und Her will Lüdtke in seinem Vortrag am 6. März im Saal des katholischen Gemeindehauses aufzeigen.

An diesem Nachmittag würdigt Pfarrer Gerhard Oelmann, von 1992 bis 2001 Seelsorger der evangelischen Kirchengemeinde Altensteig, auch den Einsatz von Wolfgang Frankholz. Der frühere Rektor des Christophorus-Gymnasiums hat die Montagsakademie mitgegründet, gehört seit 20 Jahren dem Beirat der ökumenischen Initiative an und hat bei der Themenauswahl und Verpflichtung von Referenten Impulse gegeben. Aufgrund seines fortgeschrittenen Alters will Frankholz kürzer treten, bleibt der Einrichtung aber weiterhin verbunden.

Am 3. April fragt Diplomtheologe und Bildungsreferent Hans-Joachim Remmert, warum es 500 Jahre nach der Reformation immer noch kein gemeinsam gefeiertes Abendmahl der evangelischen und katholischen Kirche gibt, unter denen besonders konfessionsverschiedene Ehen zu leiden hätten. Und er stellt dar, welche Schritte nötig wären, um das "zerschnittene Tischtuch" zu flicken.