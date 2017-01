Altensteig (Württ.) Das halbe Jahrhundert ist voll

Musikschulleiter Moritz von Woellwarth, kraft Amtes auch Vorstandsmitglied im Förderverein, weiß diese Unterstützung sehr zu schätzen – zumal ein Jubiläumsjahr eine Menge Arbeit mit sich bringt.

Als sie 1967 unter dem damaligen Bürgermeister Ulrich Rommel gegründet wurde, war die Musikschule Altensteig die erste im Kreis Calw, die 40. in Baden-Württemberg und die 147. in der Bundesrepublik Deutschland. Erster Leiter war Helmuth Arabin, der mit acht Lehrkräften rund 100 Schüler unterrichtete. Heute sind es 25 Lehrer und etwa achtmal soviele Schüler (rund 800). Fast die halbe Zeit ihres Bestehens (23 Jahre) wurde die Altensteiger Musikschule von Thomas Früchtl geleitet, der 2012 von Moritz von Woellwarth abgelöst wurde.

Kooperation mit Chören und Musikvereinen

Neben dem Unterricht verfolgt die Musikschule das Anliegen, die Persönlichkeit der Kinder und Jugendlichen mit öffentlichen Auftritten zu bilden und zu stärken und kooperiert deswegen mit Musikvereinen, Chören, Orchestern und Posaunenchören wie auch mit Schulen und Kindergärten.

Seit 2014 verantwortet die Altensteiger Musikschule zu 100 Prozent die Stimmbildung der Christophoruskantorei, Jugend-musiziert-Preisträger finden sich in zahlreichen Ensembles im Stadtgebiet wie auch in den Musikschul-Fachbereichen Klavier, Gitarre, Gesang und Blockflöte.

Mit der Maßnahme "Singen, Bewegen, Sprechen" (SBS) ist die Musikschule in den meisten Kindergärten im Stadtgebiet präsent und unterhält darüber hinaus einen großen Früherziehungsbereich. Ergänzt wird das Angebot durch eine eigene Tanzabteilung.

Seit 2014 unternimmt man auch erste Schritte in der musikalischen Arbeit mit behinderten Menschen. Dieses Jahr soll in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe ein inklusiver Popchor aus der Taufe gehoben werden.

Anlässlich des Jubiläumsjahrs wird ein Video-Wettbewerb ausgelobt: Unter dem Titel "Music is my first Love" dürfen Schüler, Ehemalige, Ensembles, Gruppen und Kooperationspartner 90- bis 240-sekündige Videos einreichen, die schildern, welche Bedeutung Musik in ihrem Leben hat. Einsendeschluss ist Montag, 13. Februar. Informationen zu den Teilnahmebedingungen findet man im Internet unter www.altensteig.de/de/leben/Bildung/Musikschule.