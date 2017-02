Altensteig (Württ.) Dagegen haben Eltern kein Argument

Es sieht nämlich ganz danach aus, als hätten sie ihr Ziel erreicht: "Im Energydrink ist weniger Koffein als im Kaffee", bringt es Yannis auf den Punkt. Aber das ist das eigentlich spannende Ergebnis der findigen Forscher: In einer Tasse Kaffee ist der Koffeinanteil zweieinhalb mal so hoch wie in einem Energydrink, in einem Tässchen Espresso sogar um das Fünffache höher. Überlege man sich, wie viel Kaffee die Eltern trinken, sei das mit dem Koffein kein Argument mehr.

Wie Yannis, Tim und Johannes selbst sagen, würden ihre Eltern nämlich viele Tassen Kaffee am Tag trinken. Wenn sie jetzt noch einmal etwas sagten, haben sie Argumente, die sie sogar selbst wissenschaftlich belegt haben. Da können die nächsten Diskussionen ja heiter werden –­ vor allem für die Eltern.

Übrigens: Dafür hat sie die Fachjury zum Regionalsieger erkoren. Bald dürfen sie ihre Idee beim Landeswettbewerb in der Landeshauptstadt Stuttgart einem noch größeren Publikum präsentieren.

Auch die Natur ist nicht fehlerfrei

Leon Unnasch (15) und Silvan Lipinski (14) motiviert weniger, das entscheidende Argument gegen die Eltern zu finden, sie möchten noch mehr: nämlich die Natur besser machen. Die Frage ist: "Was macht eine echte Ente falsch?", so bringt es Leon auf den Punkt. Anhand des Modells einer Ente haben sie ihren ersten Versuch unternommen, die Natur zu verbessern. Deshalb gehe es darum, Technik und Biologie zu kombinieren. Und deshalb möchten sie die Natur zunächst besser verstehen. "Wenn man da was Neues herausfindet, das motiviert", sagt Silvan.

Die beiden Jungforscher sind überzeugt: "Ein Roboter kann mit echten Lebewesen mechanisch gleichauf sein." Aber: Das künstliche Lebewesen sei größer und aufwendiger. Die beiden Tüftler drücken es so aus: "Es hat mehr Teile als das Original."

Mit ihrer Roboterente wollten sie einen ersten Schritt tun, der langfristig beweisen soll, dass die Biologie eben doch nicht perfekt ist. Deshalb wollen sie an ihrer Ente auch künftig schrauben: "Die Ente soll geradeaus schwimmen können", kündigt Leon an. Silvan ergänzt: "Bisher haben wir es noch nicht geschafft, Muskeln und Sehnen abzubilden." Doch die beiden Jungforscher geben sich zuversichtlich.

Anhand eines kleinen Knöchels am Fuß haben sie die Bewegung der Ente im Wasser analysiert. Ihr Nachbau simuliert die Bewegung einer echten Ente und soll diese sogar besser machen. "Auch am Fuß wollen wir noch nachjustieren", sagt Leon. Unterstützt hat ihr Projekt das Nagolder Jugendforschungszentrum. Man darf gespannt sein, welche Ideen die jungen Talente im nächsten Jahr präsentieren.