Altensteig (Württ.) Container sollen Raumnot abhelfen

"Wenn die Zeit nicht ausreicht, lohnt sich dann vielleicht ein Kauf?", stellte Stadtrat Stephan Henssler (FBV) weitreichende Überlegungen an. Die Kosten würden sich auf 327 000 Euro belaufen, hat Hochbau-Bereichsleiter Bayer in Erfahrung gebracht. Ihm sei "ein bisschen Angst", wenn er daran denke, was man später mit dem Provisorium anfangen soll. Bayer ist sicher, dass nach Ablauf der drei Jahre der geplante Erweiterungsbau steht: "Wir packen das."

Für die Fundamentierung der Container bauche man möglichst schnell eine Firma. Auf Nachfrage teilte der Amtsleiter mit, dass die Container elektrisch beheizbar seien, so dass kein Schüler im Winter frieren müsse. Wegen des besseren Belichtung regte Gemeinderat Berti Großmann an, den vorgesehenen Standort in Richtung Speidelstraße zu verschieben . Darüber werde man nachdenken, versicherte Bayer.