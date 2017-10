Altensteig (Württ.) Christ for Asia gibt seit 25 Jahren Hoffnung

Als Harald und Regina Rauch 1990 auf die Philippinen ausreisten, war noch nicht absehbar, welch große Wirkung dieser Schritt haben würde: Nur kurze Zeit nach ihrer Ankunft gründeten sie "Christ for Asia". Heute besteht die Organisation aus knapp 60 fest angestellten lokalen Mitarbeitern, die unter anderem in mehreren Straßenkinderheimen 72 Kindern eine Ersatzfamilie bieten und Sicherheit schenken. Um Bildung zu ermöglichen, gründete Rauch mit seinen Mitstreitern vor einigen Jahren zudem die "Nehemiah School of Opportunities". Vergleichbar zur deutschen Grund- und Realschule werden dort knapp 100 Kinder unterrichtet, die in bewusst kleinen Klasseneinheiten trotz Lerndefiziten und Schwierigkeiten ihren Abschluss schaffen sollen.

Mit fehlenden Perspektiven sah sich Liezel Anobling konfrontiert, heute eine der verantwortlichen Mitarbeiterinnen bei CFA und Ehrengast bei der Jubiläumsfeier in Altensteig: Mit drei Jahren verlor sie ihren Vater – und da ihre Mutter mit der Situation überfordert war, wurde sie in der Verwandtschaft weitergereicht. Trotz widriger Umstände schloss sie zumindest die Realschule ab und hielt sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Über Umwege landete sie schließlich in Cebu City und kam mit der Arbeit von CFA in Berührung. Nach einer beruflichen Zwischenstation und einem abgebrochenen Studium bekam sie schließlich die Möglichkeit, als Mitarbeiterin im Bereich der Essensprogramme einzusteigen. "Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann selbst mit Straßenkindern arbeiten würde", sagt sie rückblickend etwas überrascht und betont, dass die erste Zeit sehr herausfordernd gewesen sei. Inzwischen ist sie verantwortliche Leiterin für die Essensprogramme von CFA und verteilt mit ihrem Team jede Woche mehr als 1200 warme Mahlzeiten an neun sozialen Brennpunkten in der Stadt.

Nachsorgezentrum vor einem Jahr gegründet