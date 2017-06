Im Rahmen des "Pestalozzi Programme des Europarats" in Kooperation mit der Landesakademie Bad Wildbad fand eine "Round Table Debate" mit dem Thema "vom stillen Beobachter zum Akteur – Kompetenzen für gesellschaftliches und soziales Engagement" statt. Eröffnet wurde die Diskussion mit international bekannten Persönlichkeiten aus Politik, Bildung und Wissenschaft vom Chor der Markgrafenschule Altensteig unter Leitung von Johanna May. Der Chor sang vor einem begeisterten Publikum sechs Lieder aus dem aktuellen Programm. Die 85 Grundschüler wurden mit stehenden Ovationen verabschiedet. Foto: May