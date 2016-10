Altensteig (Württ.) "Chaos" lässt staunen

Wanderführer Fritz Kübler begrüßte am Sportplatz Enzklösterle 36 Wanderer, darunter die Vorsitzende des Bezirkes Kniebis, Marlies Mohrlok. Bei gutem Wanderwetter ging es talaufwärts der Enz entlang zum Enzursprung bei Gompelscheuer. Nach kurzer Pause machten sich die Wanderer an den steilen Aufstieg zum urigen Waldpfad durch den 100 Hektar großen Bannwald Bärlochkar mit seinem urwaldähnlichen Charakter. Bizarre Baumgestalten wachsen in den Himmel. Flechten hängen von den Ästen, und es riecht nach frischem Moos. Schautafeln geben Einblicke in die Naturgeheimnisse des Gebietes.

Auf fast alpinem Steig und über Holzstege erreichten die Wanderer das Zentrum des Bärlochkars. Staunend erlebten sie das sich selbst überlassene "Chaos".

Auf schlüpfrigem, vom Regen aufgeweichten Pfad ging es wieder bergab. Alle kamen gut unten an, und alle waren begeistert von dieser Rundwanderung in einer sich selbst überlassenen Natur.