Altensteig (Württ.) Bürkle verneigt sich vor Nat King Cole

Im Rahmen des kurzweiligen Abends, den die für weitere Projekte und Bandformationen mit Gospel, Latin, Soul und Pop bekannte Sängerin Barbara Bürkle mit Lockerheit und Charme moderierte, waren neben Klassikern und Kostbarkeiten auch weniger bekannte Titel aus dem Bereich des Swing und Balladen zu hören.

"Beautiful Moons Ago" von Oscar Moore war ebenso im Programm enthalten, wie "Smile" von Charlie Chaplin oder der Cole Porter-Titel "Just Ohne Of Those Things". So ergab sich ein abwechslungsreiches Jazzkonzert, das mit einer Mischung aus lauten und sanften Tönen daherkam und wunderbare Soloparts an Klavier, Bass und an der Gitarre mitbrachte.

"Natureboy" enstand auf einer Serviette

"Unforgettable" durfte dabei ebenso wenig fehlen wie "What a Diff’rence a Day Made", das Barbara Bürkle zunächst, wie im Original, in Spanisch anstimmte, um dann pfeifend fortzusetzen, was ihr viel Beifall einbrachte.

Auch das laut Bürkle wohl skurrilste Stück von Nat King Cole, das er angeblich auf einer Serviette niedergeschrieben hatte, war Teil des Programms. Bei "Natureboy" wartete sie mit ihrer ganzen Palette auf.

Getragene und gefühlvolle Balladen wechselten sich mit frischem Swing ab, der viel Platz für Eigenes einnahm und manche Interpretationen erst beim näheren Zuhören erkennen ließ.

Die 2014 von Barbara Bürkle aufgenommene CD mit den Swingin‘ Woods, in der Besetzung Thilo Wagner, Lorenzo Petrocca und Jens Loh wurde bereits vergangenes Jahr zum 50. Todestag von Nat King Cole mit einer Tournee vorgestellt.

Auf der CD wie auch im zweistündigen Konzertprogramm fehlten dabei auch die Klassiker "When I Fall In Love" und "Straighten Up And Fly Right" nicht.