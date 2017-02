Altensteig (Württ.) Bürgermeister-Wahl: Keine absolute Mehrheit

Während Gerhard Feeß sich gemessenen Schritts entfernte, harrte Albrecht Joos noch eine ganze Weile im Rathausfoyer aus und nahm Glückwünsche entgegen. Der knappe Rückstand auf seinen Konkurrenten hat seinen (Wahl-)Kampfgeist befeuert: "100 Stimmen sind machbar", sagte der 30-jährige Altensteiger gestern Abend selbstbewusst. In welcher Form er bis zum zweiten Urnengang weiter um die Gunst der Wähler werben wird, wolle er sich noch überlegen. Die bisherige Schlagzahl – wie Gerhard Feeß hatte auch Joos in allen Teilorten und in der Kernstadt zu Bürgergesprächen geladen – werde er aber nicht aufrecht erhalten können. "Aber die Leute kennen mich jetzt ja", konstatiert er.

Zuvor hatte Uwe Seeger den mehr als 100 Wahlhelfern gedankt. Im Gegensatz zu Steven Hoffmann zeigte er sich von der Wahlbeteiligung durchaus angetan: "46,6 Prozent sind gut." Außerdem teilte er mit, dass 16 Stimmen für Personen abgegeben wurden, die nicht auf dem Wahlzettel standen: Jeweils zwei Stimmen erhielten Ursula Utters, Margarete Seeger und Moritz Hartle, für Jens Baumann, Berti Großmann, Andreas Lamparth, Thomas Bräuning, Margret Abel, Christoph Oldenkotte, Wilhelm Seeger, Rolf Geisel, Erhard Host und Otto Lutz stimmte jeweils ein Wähler.

Am heutigen Montag tagt zunächst der Gemeindewahlausschuss unter Vorsitz von Wahlleiter Uwe Seeger, um das Wahlergebnis zu prüfen und zu bestätigen. Schon am Mittwoch muss sich das Gremium erneut treffen – dann um über die Zulassung eventueller neuer Bewerber zu entscheiden.

In drei Wochen, am Sonntag, 5. März, ist wieder der Wählerwille gefragt, denn an diesem Tag findet der zweite Wahlgang statt. Und der sollte eine Entscheidung bringen, denn dann genügt die einfache Mehrheit, um sich den Altensteiger Bürgermeistersessel zu sichern.