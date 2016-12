Altensteig (Württ.) Bürgermedaille für Fritz Österle

Annely Kirn spielt seit 2006 die Klarinette, Christine Lamparth ebenso lange das Flügelhorn in die Hand, außerdem sitzt sie seit 2010 im Ausschuss. Bärbel Bauer spielt nicht nur 30 Jahre Flöte, sie war auch sechs Jahre Schriftführerin des Vereins und gehörte vier Jahre der Volkstanzgruppe an. Und seit 2006 ist sie verantwortlich für die Vereinschronik.

Eine besondere Auszeichnung erfuhr an diesem Abend Fritz Österle. Er spielt seit 60 Jahren in der Trachtenkapelle Spielberg die erste Klarinette und das Tenorsaxofon, gehörte 22 Jahre dem Ausschuss als Beisitzer an, musizierte in den 50er- und 60er-Jahren mit anderen Vereinsmitgliedern in einer Tanzkapelle, war 1975 Gründungsmitglied der "Lustigen Spielberger" und zusammen mit seiner Frau Susanne vor 36 Jahren Gründungsmitglied der Volkstanzgruppe. Und "nebenbei" war er auch noch mehr als 20 Jahre aktiver Fußballer bei den Sportfreunden Spielberg – deshalb gehörte auch deren Finanz-Vorsitzende Monika Schlecht zum Kreis der Gratulanten. Norbert Wilhelmi überreichte ihm den Verbandsehrenbrief in Gold mit Diamant.

Am Wenigsten hatte das Ehepaar damit gerechnet, dass es die Stadt Altensteig wegen großer Verdienste mit der Bürgermedaille in Silber auszeichnet – überreicht von Bürgermeister Gerhard Feeß. Die Laudatio hielt Ortsvorsteher Karl Heinz Dressle, darin wurde "ein Leben für die Musik" noch einmal in Erinnerung gerufen.