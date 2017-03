Altensteig (Württ.) Brüche gehören zum Leben

Ortspfarrer Ulrich Holland begrüßte die Gäste und meinte im Blick auf das Thema, Jesus Christus ermögliche es, dass Menschen versöhnt miteinander leben können – auch in Spielberg, wo sich Leute zum Gottesdienst und in Bibelkreisen und Gemeinschaften versammeln und einander achten.

Aus ihrem Leben, das vor 20 Jahren wie ein Kartenhaus zusammenstürzte, berichtete eine Frau, die nach dem Suizid ihres Mannes mit ihren drei kleinen Kindern viele Fragen an Gott hatte. Sie ließ die Zuhörerinnen teilhaben an ihrem Wechselbad der Gefühle von Schmerz, Wut und Zorn gegen den Mann, gegen sich selbst und gegen Gott. Sie schilderte den viele Jahre dauernden Prozess der Verarbeitung, bei dem ihr auch Freunde geholfen haben, so dass sie mittlerweile wieder gelernt hat, das Leben zu entdecken und Frieden zu schließen mit ihrem Leben, mit Gott und mit sich selbst.

Martha Heukers stellte die Rednerin Gisela Blatz aus Beutelsbach vor. Die Erzieherin lernte ihren Mann auf der Bibelschule Sankt Chrischona bei Basel kennen. Die Mutter und Oma liebt Gartenarbeit und begleitet gerne Menschen – vor allem Kinder.