Altensteig (Württ.) Böllerschüsse empfangen den ersten Zug

Altensteig. Vor 125 Jahren, am 28. Dezember 1891, kam die erste Eisenbahn in Altensteig an, lang ersehnt von der Bevölkerung und der örtlichen Wirtschaft. Für die Menschen in Altensteig bedeutete dies der Anschluss an die große weite Welt, denn die Schmalspurbahn fuhr vom Bahnhof Altensteig über Berneck, Ebhausen und Rohrdorf direkt zum Nagolder Bahnhof. Dort konnte man komfortabel umsteigen in die Hauptbahn, die Wirtschaftsgüter wurden auf dem Güterbahnhof umgeladen.